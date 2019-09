Carolina Stramare in lacrime a Vieni da me! Miss Italia piange per la mamma scomparsa

Caterina Balivo è tornata in onda con ‘’ e tra gli ospiti che hanno aperto la nuova stagione del suo salotto tv c’era anche la neo, la bellissima. Emozionata e felicissima, Carolina era alla sua prima intervista televisiva e, in parte, deve la sua vittoria proprio alla conduttrice, che nella finale del concorso ha fatto parte della giuria.Inizialmente eliminata, la 20enne nata a Genova ma residente a Vigevano, è stata ripescata proprio per volere dei giurati e ha potuto così conquistare il primo posto ed essere eletta più bella d’Italia. “Questa è la mia primissima intervista, è un turbine di emozioni – ha detto Carolina alla Balivo – Non ho ancora avuto tempo di metabolizzare. Sono piena di gioia e spero che continui così. La notte prima della premiazione ho dormito 25 minuti. Mi emoziona tanto vedere la premiazione, l’avrò rivista 200 volte”.

“Sono partita con una paura incredibile di allontanarmi da casa e di dover condividere la quotidianità con persone nuove, ma rifarei tutto – ha aggiunto la reginetta di bellezza – Voglio cogliere l’occasione per ringraziare te e il resto della giuria per avermi ripescata dopo che ero stata eliminata”. Poi Carolina non è riuscita a trattenere le lacrime quando si èe in particolare dellaun anno fa a causa di una brutta malattia.Durante le selezioni di Miss Italia, la bella 20enne, che è arrivata al concorso con il, imaterni Elena e Gianni e il fidanzato Alessio, aveva deciso di non parlare delche l’ha colpita nel 2018, quando un tumore si è portato via la sua mamma. “Nessuno sapeva niente perché non volevo passare per vittima. Credo sia impossibile fingere un dolore del genere. Mia mamma che non c’è più dal primo luglio del 2018?, ha rivelato la modella e studentessa nel salotto tv della Balivo.

“Mia mamma era bella, aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza – ha proseguito senza riuscire a trattenere la commozione – Il suo essere apprensivo era causa di litigi, ma oggi rimpiango tutto. I miei genitori sono separati e io vivevo con mia mamma. Io ero una valvola di sfogo per lei e lei una valvola di sfogo per me”. “Per me era oltre che una madre era un’amica vera e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo”, ha detto la nuova Miss Italia all’indomani della vittoria.