Cade dalla scogliera mentre scatta foto! Morto turista russo in Sardegna

Una grave imprudenza è costata la vita ad un turista straniero in vacanza a S'Archittu a Cuglieri, piccolo centro in provincia di Oristano. L’incauto viaggiatore, lo scorso 6 settembre è morto dopo essere caduto in acqua da uno scoglio mentre fotografava con il suo cellulare il mare in tempesta della costa occidentale della Sardegna.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un architetto di nazionalità russa che era ospite di un albergo di Porto Alabe, nella marina di Tresnuraghes, a poche decine di chilometri dal luogo della tragedia. La tragedia è avvenuta intorno alle 12. A lanciare l'allarme era stata una coppia che aveva visto l’uomo impegnato a scattare fotografie sulla scogliera che veniva inghiottito dalla furia dell’acqua.

Il corpo era stato individuato solo nel tardo pomeriggio vicino allo Scoglio del Genovese, un'insenatura larga 15-20 metri e profonda una cinquantina, caratterizzata normalmente da un forte effetto di risacca.

Gli incauti che si avvicinano troppo al punto rischiano di essere trascinati nel mare e sbattuti con violenza dalle onde sulle rocce. Ciò è quello che sarebbe capito al turista russo. Diversi sono stati i tentativi di recuperare il cadavere. I soccorritori avevano provato con l'elicottero e con i sommozzatori ma i tentativi sono falliti a causa del mare molto agitato per le cattive condizioni meteo.