Stella Bossari mai vista così! Tutti pazzi per la figlia 16enne di Daniele e Filippa Lagerback

La bellissima Stella Bossari, la figlia di, conosciuta da molti quando il suo celebre papà era ale la giovane figlia aveva incantato tutti con la sua bellezza e grazia. Poi, qualche mese dopo, rieccola alle romantiche nozze dei suoi genitori, celebrate il primo giugno 2018 a Ville Ponti. Lì ha avuto un ruolo di primo piano:ha percorso il prato a piedi scalzi fino all’altare, in veste di damigella d’onore.

Nata il 24 luglio 2003 a Città di Castello, ma vive a Varese in una splendida villa vista lago, Stella è bella sia dentro che fuori a detta di Daniele e Filippa. Frequenta la European School e a differenza di molti figli vip è cresciuta lontano dai riflettori. Le sue foto sono una rarità e infatti quella che poco tempo fa aveva condiviso papà Daniele era subito balzata ovunque in rete.



Succedeva in occasione del suo 16esimo compleanno. “Mettersi in posa appena svegli, per far contenti i genitori… Buon Compleanno piccola mia. Stella 16”, aveva scritto nella didascalia del ritratto di famiglia più recente. Impossibile per i fan, letteralmente impazziti di fronte a quella bella foto dei tre con il cucciolone di casa, non notare la straordinaria somiglianza di Stella e mamma Filippa.Non solo, infatti, laè un incanto, ma è anche identica alla sua famosa e meravigliosa mamma. Sono passati pochi mesi da quel giorno di festeggiamenti e ora ecco un altro scatto di Stella che, pur non avendo compiuto ancora 18 anni, è sempre più bella e seguita sui social. Conta già quasi 120mila follower e il post apparso poche ore fa ha lasciato tutti senza parole.Con un tubino nero aderentissimo, di Urban Outfitters che ne esalta il corpo longilineo, una borsa argentata di Chanel tra le mani, tronchetti bianchi col tacco basso e capelli ondulati con la mezza coda: mai vista così ‘trendy’ Stella Bossari. Si mostra su Instagram in versione fashion, come una modella o un’influencer e conquista tutti. Persino Filippa Lagerback, che non ha potuto fare a meno di ri-postare lo scatto che è già commentatissimo. È davvero un amore Stella.