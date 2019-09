Sequestrati! Madonna vieta ai fan di usare smartphone ai suoi concerti

Grande novità per i fan di Madonna che da ora in avanti non potranno più usare smartphone ai concerti della cantante. L'ordine arriva per direttissima dalla star in persona, stanca dei vido che circolano in rete e che spoilerano le sue prestazioni sul palco quando si esibisce in tour.

Tutto è pronto, infatti, per il “Madame X World Tour”che debutterà il prossimo 17 settembre all’Howard Gillman Opera House di New York e per la prima volta ai partecipanti al concerto sarà vietato effettuare riprese e soprattutto condividerle via social. Nessuno potrà accedere alla struttura portando con sé il proprio smartphone pena il sequestro immediato. Inoltre chi farà il furbo comunque e riuscirà con qualche stratagemma ad evadere il cordone di sicurezza introducendo in sala di nascosto il telefonino verrà espulso dal teatro in cui si tiene il concerto di Madonna.

L'avviso della messa al bando degli smartphone, come riporta Bitchyf, è stato emesso con largo anticipo da TicketMaster con una email inviata a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti avvisando che tutti gli smartphone saranno presi in custodia all'ingresso del teatro e impacchettati in buste speciali dalla sicurezza per poi essere restituiti all'uscita.