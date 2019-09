Valeria Marini eccede coi filtri e l'effetto su Gerry Scotti è esilarante

C'è una foto che da qualche giorno sta facendo discutere e sorridere sui social e che in poco tempo è diventata virale. È uno scatto di Valeria Marini e di Gerry Scotti condiviso dalla showgirl bionda sul suo profilo Instagram, che ha fatto il pieno di like. Detto così non sembrerebbe esserci nulla di strano o di particolare, nulla che giustifichi la sua viralità.

Valeria Marini nei giorni scorsi ha partecipato alla puntata speciale di Caduta Libera interamente dedicata a Mike Bongiorno in occasione del decennale della sua morte. La partecipazione della Marini all'omaggio a Mike si deve alla co-conduzione della showgirl dell'iconico Sanremo 1997 proprio con Bongiorno e con Piero Chiambretti. Immancabile, quindi, per la Marini un selfie con il conduttore di Pavia ma la showgirl si è lasciata prendere troppo la mano dai “filtri bellezza” e il risultato è stato tutto da ridere. È probabile che Valeria Marini abbia utilizzato la funzione ringiovanimento ma l'effetto è stato particolarmente marcato sul volto di Gerry Scotti, i cui lineamenti sono stati alterati.