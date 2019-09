Pippo Baudo e la rivalità con Mike Bongiorno : Faceva parte del gioco

Sono passati ben 10 anni dalla morte di Mike Bongiorno e, a ricordare l’amico e collega, è proprio Pippo Baudo, considerato da molti l’acerrimo rivale del compianto conduttore. Una nomea che, in realtà, non corrisponde alla realtà perché, come rivelato proprio da Baudo in una intervista a Il Fatto Quotidiano, fu inventata a tavolino da Mike Bongiorno consapevole che “gli italiani adorano le contrapposizioni”. Così, ricordando il primo incontro con l’amico davanti alle telecamere di Studio Uno, “Super Pippo” è tornato indietro nel tempo e svelato alcuni aneddoti della sua vita privata e della storica amicizia con Mike.

“ Il primo incontro vero fu davanti alle telecamere di Studio Uno. Insieme a Mina c' eravamo io, lui, Corrado e Enzo Tortora – ha detto Baudo - . Tortora mi sussurrò di mettermi accanto a Mike e di alzarmi sulle punte per farlo sembrare ancora più piccolo, ma non ne ebbi il coraggio ”. Lui, che in realtà era “autoironico, sportivo e aveva una vita piena al di là degli impegni televisivi”, non avrebbe mai interpretato quell’atteggiamento in senso negativo, ma Pippo preferì non seguire il consiglio di Tortora. Da lì è nata l’amicizia storica con Bongiorno e, allo stesso tempo, l’idea che fossero grandi rivali.

“ Fu lui stesso a dirmelo: "Guarda che dobbiamo sfotterci il più possibile perché gli italiani adorano le contrapposizioni, dobbiamo diventare come Coppi e Bartali". Mio malgrado, ho obbedito – ha confessato Baudo, rivelando, in realtà, di essere stato molto amico di Mike - [...] Mi invitava spesso a cena a casa sua, poi Daniela e i figli se ne andavano e noi due restavamo a parlare dei nostri progetti rigorosamente separati ”. Eppure, secondo la “leggenda”, l’astio tra i due conduttori arrivò all’apice quando Pippo Baudo venne designato come presentatore del Festival di Sanremo 2007.

A tal proposito, ha ammesso: “ Quando ho accettato di condurre il mio 12° Sanremo, gli ho telefonato e gli ho detto: "Mike, io presento il Festival ma tu devi presentare me”. Lui? Felicissimo. Il giorno del debutto è arrivato tre ore prima. "Ma Mike, guarda che devi dire solo: ecco a voi Pippo Baudo". "Lo so, lo so. Non preoccuparti, ma sai, volevo respirare l' aria dell' Ariston ”.