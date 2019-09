Vedermi soffrire non è facile! Il figlio di Sabrina Paravicini in ospedale vestito da clown

Sabrina Paravicini ha condiviso una foto del figlio con lei in ospedale per risollevarle il morale. L’attrice di Un medico in famiglia sta lottando contro un cancro al seno e il suo bambino sta facendo il possibile per aiutarla a rimanere serena, concentrata sulle cure da affrontare. Una foto condivisa poche ore fa su Instagram mostra il ragazzino vestito da clown in ospedale.

Così aiuta la madre a sorridere: "AMORE - Non è facile per un figlio vedere la propria mamma sofferente e immobile in un letto di ospedale e per di più con la testa poco più che rasata, il viso pallido e gli occhi gonfi. Ma il mio amore è venuto a trovarmi in ospedale e mi ha fatto clown terapia ?? “mamma sai cosa dice una goccia di sangue?” “Cosa amore?” “Oggi non sono in vena!” Le mie compagne di stanza si sono già innamorate!".

Sabrina Paravicini sta lottando contro un cancro al seno e giovedì 5 settembre ha subito un intervento. È stata lei stessa a raccontare quanto è accaduto, con il figlio Nino che le sarebbe sempre rimasto accanto dopo averle affidato una raccomandazione speciale: “‘Ciao mamma, spero che resterai viva'. Mi hai salutato così davanti all’ingresso dell’ospedale. E io ti ho sorriso dicendoti che sarei rimasta viva. Ti ho detto: ‘Non eravamo d’accordo che sarei morta a 105 anni?' ‘Lo so mamma ma io ho paura'. La verità è che avevo paura anche io, ho nascosto un foglio in casa con scritte delle cose. Indicazioni per Nino se fosse successo qualcosa”.