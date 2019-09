Il prete finisce nei guai! In overdose di cocaina mentre accompagna studenti delle medie in gita

Un prete vittima di una overdose di cocaina durante una gita a Cremona con i ragazzi dell’istituto Don Bosco di Alassio (Savona). Protagonista della vicenda unche si era sentito male improvvisamente svenendodavanti agli occhi dei ragazzini tanto da dover ricorrere alle cure mediche in ospedale. Il parroco, come riporta il quotidiano ilche stamane ha anticipato la notizia, già parroco nell’entroterra di Diano Marina, qualche anno a Loano avevauna ragazza incontrata per strada.

Sospeso dagli incarichi pastorali dopo che a giugno ha avuto un malore per avere assunto droga, mentre era in gita a Cremona con alcuni studenti dell’Istituto Don Bosco di Alassio (Savona). Il religioso proprio in questi giorni sta iniziando un percorso rieducativo con il personale del Nucleo Operativo Tossicodipendenze. : “La vicenda è stata affrontata con tempestività. Non ci sono stati o danni a terzi, soprattutto ai minori – spiega il vescovo di Albenga-Imperia Giacomo Borghetti -. Il soggetto è stato ripreso, abbiamo parlato e ovviamente

abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero”.