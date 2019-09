Povero Gerry Scotti... sembra Berlusconi! Valeria Marini esagera con i filtri su Instagram

Pelle perfettamente liscia e un Gerry Scotti quasi irriconoscibile. Valeria Marini nell’ultimo post di Instagram, pubblicato in occasione del memorial per i 10 anni dalla scomparsa di Mike Buongiorno, esagera con i filtri e pubblica uno scatto, insieme al conduttore di Caduta Libera, dall’effetto esilarante. Almeno per i suoi fan, subito impietosi nei commenti. Gerry sembra abbia la faccia di cera in fase di scioglimento, scrive qualcuno ironico. Photoshop stellare... Povero Gerry con tutti quei filtri sembra Berlusconi , e ancora : Gerry facci sapere che mascara usi

Nella foto lei appare in perfetta forma, luminosa, anche se un po’ troppo “effetto bambola”. Mentre Scotti, come sottolinea qualcuno, è più simile a una statua che a un essere umano. Forse un’esagerazione dei filtri del telefono, o forse, come suggerisce un altro utente, è merito dell’effetto “fari della D’Urso”. Valeria condivide giornalmente immagini e video della sua vita privata e professionale facendo divertire e, a volte, anche riflettere il suo pubblico. Come tutti i personaggi vip però la showgirl finisce spesso nel mirino degli haters.