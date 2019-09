Carolina Crescentini sposa a sorpresa Francesco Motta

Carolina Crescentini è convolata a nozze in una splendida tenuta toscana con il suo amato Francesco Motta. La cerimonia si è tenuta a Grosseto ed è stata effettuata senza darne l'annuncio alla stampa e ai giornali, in maniera privata e riservata, nel pieno rispetto del carattere dell'attrice.

Carolina Crescentini non ha mai amato il gossip e anche in questa occasione così importante ha preservato la sua privacy e quella di suo marito. Con loro hanno voluto solo gli amici di sempre, i compagni di una vita che nella maggior parte dei casi sono ben lontani dal mondo dello spettacolo e che si sono dati appuntamento in una splendida tenuta del grossetano, dove si sono svolte la cerimonia e la festa successiva. L'attrice e il cantautore fanno coppia fissa da ormai 2 anni ma non hanno mai sbandierato il loro amore. Sono stati pochi, in questo periodo, gli scatti rubati della coppia che non ama la vita mondana. Ancora meno sono state le foto trapelate dalla cerimonia, di cui si sa molto poco.

Il sito Fanpage.it ha mostrato alcune immagini che ritraggono gli sposi, entrambi vestiti di bianco. Il rito civile è stato celebrato in un campo di ulivi dove è stato allestito un palco per l'occasione. L'emozione di Carolina e di Francesco Motta è palpabile anche solo osservando le immagini. La Crescentini per il giorno più bello della sua vita ha scelto un abito di tulle molto romantico, perfetto per l'ambientazione campestre della cerimonia. L'unico indizio fornito dalla coppia è stato un post condiviso da Carolina Crescentini qualche giorno fa. Nessuna indicazione sul matrimonio ma un selfie di coppia con scritto “Tic Tac” e l'hashtag #shh. Ma nessuno poteva immaginare che quello era il segnale per il coronamento della loro storia d'amore.