Che razza di madre! Angelina Jolie permette al figlio di 11 anni di usare armi da fuoco

L'attrice è finita nell'occhio del ciclone dopo aver rivelato che da anni suo figlio appena 11enne frequenta regolarmente un poligono di tiro perché è un appassionato di armi da fuoco. Angelina Jolie torna a far scalpore sui social e questa volta per i suoi figli gemelli Vivienne e Knox, 11 anni. L’attrice si sta preparando al ruolo nel nuovo film della Marvel, “Eternals” ma non ha assunto alcun personal trainer come solitamente fanno le star di Hollywood per interpretare un film d’azione.

La Jolie ha deciso di prepararsi al ruolo in modo non convenzionale, coinvolgendo i suoi figli che d’improvviso si sono visti arrivare nelle loro palestre la celebre mamma, accompagnata dall’ex marito Brad Pitt. I due si sono così messi a seguire le stesse lezioni dei loro gemelli, Vivienne e Knox. Il motivo? Lo ha spiegato la stessa attrice in una intervista rilasciata a “OK! Magazine”: “ Mio figlio Knox adora sparare e frequenta regolarmente un poligono di tiro, mentre la sua gemella Vivienne fa karate da anni, quindi perché non approfittare della loro esperienza e prepararmi al ruolo facendo al contempo qualcosa insieme? È stato molto divertente! ”.