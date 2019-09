Ho un buco sul malleolo! Il dramma di Giulia Calcaterra

L'ex velina Giulia Calcaterra sta attraversando un momento molto complicato che ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. Attraverso alcune storie condivise questa mattina sul social network dall'ospedale Luigi Sacco di Milano, la ragazza ha voluto rendere partecipi i fan del problema di salute che la affligge da qualche settimana e che adesso pare si sia aggravato.

Da ormai diverso tempo Giulia Calcaterra ha deciso di dedicarsi a tempo pieno allo sport e alle avventure estreme in compagnia del suo fidanzato Nick Pescetto, campione di surf. È una vita piena quella di Giulia Calcaterra, vissuta con il massimo carico di adrenalina possibile, ma questo comporta anche dei rischi. Dal 30 agosto, infatti, la ragazza convive con una ferita al tallone dovuta proprio a un incidente nella pratica sportiva. Un'abrasione che in pochi giorni le ha causato un forte gonfiore al piede e che l'ha costretta a ricorrere alle cure mediche. Nonostante la ferita, Giulia ha provato a proseguire nella sua quotidianità ma si è dovuta arrendere all'evidenza dei fatti. Dopo aver trascorso una giornata estrema praticando paracadutismo con il fratello e il fidanzato, Giulia Calcaterra ha deciso di recarsi all'ospedale Sacco per una verifica della ferita, visto che il dolore si era fatto ormai intollerabile.

L'infezione che le ha causato il gonfiore dell'arto pare sia progredita e ha causato un vero e proprio buco nella caviglia, all'altezza del malleolo dell'ex velina, che a causa di questo non è in grado nemmeno di reggersi in piedi. " Sono venuta in ospedale per un controllo al piede e la situazione è peggiorata tantissimo. Avevo una ferita e il piede gonfio e questa ferita si è trasformata in un buco sul malleolo abbastanza profondo causato da un germe ”, ha spiegato la ragazza dal letto d'ospedale. Nelle sue storie di Instagram ha raccontato che i medici hanno provveduto a effettuare una medicazione specifica per la ferita, che richiede una visita quotidiana presso l'ospedale milanese per la sostituzione.

A Giulia Calcaterra è stata, quindi, prescritta la terapia antibiotica per contrastare l'avanzamento dell'infezione in attesa che le vengano comunicati i risultati del tampone, in modo tale da sapere qual è il germe che ha causato un problema così estesa. Nelle sue storie, l'ex velina ha condiviso anche la foto della ferita, censurata ma comunque forte, per dare un'idea ai suoi fan delle sue attuali condizioni di salute. Giulia ha sempre dimostrato di essere una ragazza forte e anche in questi momenti difficili non si sta facendo abbattere dalla situazione. Dovrà seguire un periodo di riposo forzato, che la costringerà a letto per diversi giorni e non potrà dedicarsi alle sue attività estreme ma può essere l'occasione per godersi un po' di riposo e farsi coccolare dal suo aitante fidanzato.