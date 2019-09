Kristen Stewart rivela : Era tutto talmente più grande di me

Kristen Stewart si racconta e svela perché ha deciso di intraprendere la carriera nel cinema indipendente, abbandonando le grandi produzioni hollywoodiane. Il successo è un'arma a doppio taglio, che se utilizzata nel modo sbagliato può dare più problemi che altro. Lo ha capito a sue spese Kristen Stewart, salita agli onori della ribalta internazionale per la sua interpretazione nella saga di Twilight, che ha riscosso un successo straordinario. Il film seriale è diventato un vero fenomeno di culto per gli amanti del fantasy e i suoi protagonisti sono stati assurti come miti da idolatrare.

L'attenzione improvvisa e inaspettata ha del tutto spiazzato l'attrice, che si è trovata suo malgrado al centro del gossip per la sua vita privata. Kristen Stwart non ama essere al centro dell'attenzione per quel che accade al di fuori del set, per quello che concerne la sua vita oltre i film ma inevitabilmente il successo di Twilight l'ha travolta dandola in pasto ai tabloid per ogni suo amore.