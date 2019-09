Sei stupenda! Francesca Fialdini senza trucco è bellissima

L’estate è agli sgoccioli anche per Fracesca Fialdini, che è pronta a lanciarsi in una nuova sfida televisiva. Dopo l’avventura a “La Vita in diretta”, vissuta con Tiberio Timperi, per la bella conduttrice fiorentina è in arrivo una trasmissione nuova di zecca e in cui sarà l’unica padrona di casa. Francesca Fialdini diventerà presto una delle protagoniste della domenica in casa Rai. Dal 15 settembre, a partire dalle ore 17.30, entrerà infatti nelle case degli italiani con “A ruota libera”.

In attesa di rivederla finalmente in onda, i fan di Francesca Fialdini possono continuare a seguirla sui social, dove è (abbastanza) attiva. L’ultima foto, poi, quella in cui la conduttrice saluta l’estate, è davvero piaciuta a tutti. “Tra mare e montagna non so scegliere. Entrambe sono dimensioni che possono farmi trovare armonia e sintesi – si legge nella lunga didascalia scritta dalla Fialdini – È stata un’estate breve dal punto di vista delle vacanze ma a stretto contatto con il silenzio e la natura. È la nostra casa”.

Nello scatto in questione, ecco un primo piano della conduttrice in versione acqua e sapone. Nessun filtro o traccia di make up: Francesca Fialdini si mostra in tutta la sua bellezza al naturale. Il viso e i capelli dorati illuminati soltanto dalla luce del sole e un asciugamano bianco sulle spalle. Bellissima mentre si gode gli ultimi giorni di ferie in montagna. E i fan apprezzano: “Bella Francesca, sei bellissima senza trucco”, “Il sole bacia i belli”, “Sei sempre stupenda”, “Femminilità e fascino vuol dire Fialdini”.