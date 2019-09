La piccola Harper ossessionata da Harry Potter! David Beckham le costruisce un mega castello

Victoria Beckham ha svelato, attraverso i social, la passione della figlia più piccola per il famoso maghetto e della dedizione del marito David Beckham nel realizzare per la piccola il castello di Harry Potter in miniatura.

Fino ad oggi sapevamo che David Beckham ci sa fare con il pallone. A quanto pare però se la cava bene anche con il fai da te o meglio, con le costruzioni. La moglie Victoria Beckham lo ha ripreso in alcuni video, pubblicati sui social, dove il calciatore è concentrato nella realizzazione di un imponente castello di mattoncini. A svelare il motivo del nuovo hobby del marito è stata la stilista.

" Harper è ossessionata da Harry Potter, che bravo papà! ", scrive Posh Spice nelle storie del suo profilo Instagram mentre filma il compagno intento a costruire il Castello di Hogwarts. David Beckham, nei brevi filmati, sfoglia il libro delle istruzioni e mostra i primi risultati del meticoloso lavoro, le fondamenta rocciose.

La figlia minore della coppia, Harper Beckham, è una fan accanita del maghetto ideato dalla penna della scrittrice J. K. Rowling. In una delle ultime foto pubblicate da mamma Victoria su Instagram, Harper è infatti apparsa con la divisa ufficiale dei Grifondoro della famosa scuola di magia di Hogwarts. L'occasione per sfoggiare il costume ufficiale della saga sarebbe stato il compleanno del fratello Romeo, 17 anni pochi giorni fa. Vista la sua "ossessione", come l'ha definita la mamma, David Beckham ha voluto farla felice realizzando la versione in mattoncini colorati del Castello di Harry Potter. Un'impresa decisamente ardua visti i sei mila pezzi da assemblare e l'imponente manuale delle istruzioni da leggere per montare, passo dopo passo, l'edificio. Un vero e proprio pezzo da collezione, costato circa 400 euro, che entrerà a far parte della schiera di giochi firmati Harry Potter della piccola Harper.