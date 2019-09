Maltempo in arrivo sull’Italia : sarà una domenica nera

Un ciclone atlantico porterà forti temporali e nubifragi. La Penisola sarà sferzata da potenti raffiche di vento. Il maltempo sta per raggiungere l’Italia e lo farà accompagnato da forti raffiche di vento che sferzeranno la Penisola da ovest a est. Si preannuncia una domenica nera, all’insegna del brutto tempo. Come annunciato da ilmeteo.it, la colpa sarà dell’arrivo di un pericoloso ciclone atlantico che porterà piogge e temporali. In alcuni casi il maltempo sfocerà anche in nubifragi e grandinate. Al mattino le regioni maggiormente colpite saranno quelle del Nord. Le raffiche di vento si sposteranno velocemente da ovest a est.

Durante le ore mattutine i fenomeni, anche molto forti, potranno interessare la Liguria centro-orientale, la Lombardia e l’Emilia. In serata raggiungeranno anche il Triveneto. In Liguria e Triveneto potrebbero formarsi anche delle locali trombe d’aria o marine. Al nord ovest la situazione migliorerà durante la notte. Fin dalle prime ore del mattino di domenica la Toscana sarà colpita da piogge che in serata potrebbero diventare di forte intensità.

Solo il Sud e le Isole maggiori godranno di una giornata all’insegna del bel tempo. Solo l’Appennino campano e calabro potrebbe vedere qualche pioggia. A circa 2000 metri di altitudine potrebbe comparire la neve, fino ad arrivare in serata a 1,400 metri di altezza. Le temperature caleranno e nelle regioni interessate dalle piogge supereranno di poco i 20 gradi.