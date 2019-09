Sto usando il mio rullo! Per Eva Mendes invecchiare è divertente

Dopo essersi ritirata dal mondo della recitazione per occuparsi delle bambine, per Eva Mendes è ora di tornare al lavoro e prendersi cura del suo corpo per contrastare i segni del tempo. Dopo aver assolto i suoi doveri di mamma con le figlie che ha avuto da Ryan Gosling, Eva Mendes sta preparando il suo grande ritorno ad Hollywood per riprendere la sua carriera di attrice. Lontana dall’industria del cinema da ben cinque anni, la 45enne è stata infatti vista per l'ultima volta nel film Lost River del 2014 per poi scegliere di dedicarsi anima e corpo a Esmeralda, 4 anni, e Amada, 3. Di recente, l’attrice di Fast and Furious avrebbe ricominciato a prendere parte a casting di ogni tipo per rimettersi in carreggiata.

Un ritorno al cinema che coincide anche con il ritorno sui social, in particolare Instagram, a cui non ha mai dedicato molta attenzione. Così, ieri pomeriggio mentre Eva Mendes era sulla strada che porta al lavoro, l’attrice ha condiviso con i suoi fan uno dei tanti suoi segreti di bellezza. L’attrice si è scattata un selfie nel quale compare con l’aria un po’ imbronciata mentre è intenta a passarsi un rullo sulle guance che, a suo dire, prometterebbe di contribuire a contrastare i segni del tempo. Ecco la didascalia che accompagna il post: “Sto andando al lavoro. Sto usando il mio rullo, mi piace tenerlo in frigo per regalarmi una coccola extra di pura freschezza al mattino. Invecchiare è così divertente! #nofilter” .

“Per te gli anni sembrano non passare mai cara Eva. Ovviamente sto scherzando, ma sei sempre bellissima!”

“Sei sempre meravigliosa, l’età è solo un numero senza alcun significato”

“Non invecchi mai e sei sempre fonte d’immensa ispirazione!”

“Sembra ancora che tu abbia solo 27 anni”

“Se il roller ti diverte ok, ma sappi che non ne hai bisogno”

“Sei una delle donne più belle del mondo. Se e quando invecchierai, sarai comunque da togliere il fiato! Ti auguro il meglio per questo nuovo capitolo della tua carriera!”

Con quasi 80mila like e altrettanti commenti, i fan hanno apprezzato tantissimo lo scatto e riempito di lusinghe la bella Eva Mendes., queste alcune delle più belle frasi che i suoi fan le hanno lasciato nello spazio in basso al post. Non resta che chiedersi quali altreci riservi Eva e se mai la rivedremo in tutta la sua bellezza e bravura in un nuovo, accattivante film.