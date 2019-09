La nuova Miss Italia è innamorata! Chi è il fortunato fidanzato di Carolina Stramare

Carolina Stramare è la vincitrice di Miss Italia 2019. Dopo essere stata ripescata dalla giuria delle Miss, è arrivata a conquistare titolo, scettro e corona di reginetta, “strappandolo” alla coetanea siciliana, Serena Petralia. Vent’anni, nata a Genova ma residente a Vigevano, Carolina è arrivata al concorso dopo aver conquistato la fascia di Miss Lombardia. Ha frequentato il liceo linguistico, poi ha scelto di iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Sanremo per imparare e approfondire la grafica con l’obiettivo di utilizzare poi le sue competenze nell’azienda di famiglia, che si occupa di arredamento e design.

Alla famiglia la nuova Miss Italia, una ragazza con molti interessi, progetti (come quello di entrare a far parte del mondo della moda) e tante passioni tra cui l’equitazione, è molto legata. Durante la finale ha parlato con affetto della sua amatissima nonna che, presente tra il pubblico, si è visibilmente commossa.

Ma a Jesolo, a fare il tifo per lei, c’era anche il suo fidanzato. Sì, Carolina Stramare è innamorata. Emerge dal suo profilo Instagram, dove era popolare prima di Miss Italia, anche se non sono tantissime le fotografie che la ritraggono con lui. Su Instagram, dove ora conta oltre 56mila follower che sono destinati ad aumentare nelle prossime ore, la neo Miss si diverte a raccontare tanti pezzi della sua vita di 20enne e a mettere in mostra tutta la sua bellezza.

Come detto, non sono molti gli scatti con il compagno, che si chiama Alessio Falsone. La foto che testimonia il legame tra i due risale a giugno e un commento in particolare ha chiarito che Alessio e Carolina formano una coppia. Ma dalle Storie pubblicate da lui, emerge la sua presenza al PalaInvent di Jesolo, il palazzetto dove si è tenuta la finale di Miss Italia 2019.

“Carolina dove sei?” si è chiesto Alessio ad alta voce inquadrando le ragazze in gara da una notevole distanza, poco prima che cominciasse la diretta su Raiuno. Dunque ha assistito alla diretta del concorso sostenendo la compagna nel suo percorso fino alla fascia che l’ha incoronata come la più bella d’Italia. Alessio e Carolina condividono la passione per l’equitazione, che Carolina pratica a livello agonistici, e la natura.