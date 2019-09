Tutti in estasi per Taylor Mega! Intimo di pizzo e lato B in primo piano

Ormai si sa, Taylor Mega adora provocare i suoi tantissimi fan con scatti e filmati ad alto tasso erotico. L’influencer, che abbiamo visto nei panni di naufraga all’ultima Isola dei Famosi e anche nella Casa del Grande Fratello, dove era entrata per qualche giorno per stuzzicare gli inquilini, continua a dare spettacolo su Instagram. Per tutta l’estate ha deliziato i suoi numerosi follower (sono quasi 2 milioni) con foto hot e ora è tornata a mostrarsi con un nuovo ma temporaneo look.

Per un intero giorno Taylor Mega ha fatto credere ai suoi seguaci di aver cambiato colore dei capelli passando dal biondo platino con cui siamo tutti abituati a vederla al grigio, tinta che va tanto di moda negli ultimi tempi. Molti le hanno fatto i complimenti per la scelta coraggiosa, ma tanti altri hanno immediatamente capito si trattava in realtà di una parrucca.

E infatti era proprio così: Taylor Mega, come dimostrano gli ultimi post, non ha “tradito” il biondo. Ma a molti potrebbe essere sfuggito un filmato sexy apparso tra le sue Storie di Instagram nelle ore in cui si mostrava con la parrucca grigia. No, non perché le Storie hanno una durata di 24 ore, ma perché, si legge su Il Giornale, l’influencer ha usato uno stratagemma per ovviare alla “censura”.

Taylor ha quindi avvisato i suoi follower che la Storia in questione sarebbe stata rimossa dopo solo 30 minuti dalla sua pubblicazione. Perché non aspettare le canoniche 24 ore quando il filmato si cancella automaticamente? Beh, probabilmente Taylor ha usato questo stratagemma per ottenere il maggior numero di interazioni e aumentare la curiosità nei suoi ammiratori. Che non saranno di sicuro rimasti delusi perché Taylor si mostra in versione super (ma super sexy).

La bella influencer classe 1993 ha deciso di riprendersi con indosso solo biancheria di pizzo azzurra, con tanto di reggicalze, che lascia ben poco all’immaginazione. Si notano i capelli grigi, ma soprattutto, essendo ripresa principalmente di spalle, il suo lato B che fa bella mostra nell’inquadratura mentre lei è seduta al computer. Che dire, ancora una volta Taylor Mega ha regalato ai suoi fan l’ennesima prova della sua bellezza e delle sue curve esplosive.