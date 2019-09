Raccapricciante! Picchiano il bimbo marocchino perché si era avvicinato al passeggino della figlia

Il piccolo, condotto in ospedale a Cosenza, ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. La coppia responsabile della violenza è stata denunciata. Per ingannare il tempo mentre la mamma si trovava in uno studio medico di via Macallé, una traversa del centralissimo corso Mazzini a Cosenza, era uscito in strada insieme ai suoi fratellini e si era diretto in un negozio vicino per comprare un gelato. Lungo la strada ha visto una bimba su una carrozzina e, con l’innocenza dei suoi tre anni, si è avvicinato, forse per salutarla o forse per giocare un po’ con lei.

Ma il suo gesto, seppur fatto spontaneamente e in maniera candida, non è piaciuto ai genitori della bimba. Mamma e papà, infatti, hanno aggredito lo sconosciuto per farlo allontanare. Il grave episodio di violenza è accaduto nel cuore della città calabrese ed ha come protagonista, suo malgrado, un bambino marocchino di 3 anni.

La dinamica dei fatti è stata ricostruita da una passante che ha assistito alla scena e ha subito avvertito il 118 e la polizia. Il testimone ha raccontato di aver visto il bimbo fare un salto di due metri e accasciarsi a terra dopo essere stato colpito con un calcio al torace. “Non potevo credere a quello che stava succedendo. Il mio primo pensiero è stato soccorrerlo”.

L’innocente vittima della brutale violenza è stata subita soccorso da alcuni passanti e portato al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso. I medici hanno riscontrato nel piccolo pazientegiudicate guaribili in 5 giorni.

Immediatamente sono scattate le indagini della polizia. Grazie al racconto dei testimoni e ai filmati delle videocamere di sicurezza presenti in zona, gli agenti della Questura di Cosenza sono riusciti a individuare la coppia responsabile dell’azione. Gli autori delle percosse sarebbero T.D di 22 anni e M.V. di 24, entrambi denunciati per lesioni personali aggravate.