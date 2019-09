Devastata dalla chemio, ma il cancro non esisteva! La denuncia della cantante Marisa Sacchetto

Incredibile caso di presunta malasanità denunciato da Marisa Sacchetto, cantante molto famosa negli anni Ottanta. Nel 2015, inseguito a delle analisi le è stato diagnosticato un tumore e l’artista è stata costretta a sottoporsi ad un ciclo di cure molto pesanti per debellarlo. In seguito al primo ciclo di chemio e radio, la cantante fiaccata dalle cure sia fisicamente che psicologicamente si è rivolta al proprio medico curante ed ha fatto una scoperta scioccante.

La donna, oggi 65enne e residente a Piove di Sacco, ha accusato i medici (ha denunciato la Ulss Euganea) di averle diagnosticato un tumore inesistente nel 2015. I fatti sono emersi nel 2017, quando la donna aveva mostrato ad un medico l’esito di una biopsia fatta all’ospedale di Piove di Sacco. Secondo quanto riporta Il Messaggero il medico della signora Sacchetto, ritenendo che la prima diagnosi tumorale del 2015 fosse sbagliata, ha fatto analizzare i vetrini e sarebbe emerso che non c’era tumore.

Ora il pubblico ministero Marco Brusegan ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime derivanti da colpa medica, senza alcun indagato. La procura è in attesa dell’esito della consulenza del medico legale incaricato. Marisa Sacchetto nasce artisticamente vincendo il Festival di Castrocaro Terme con il brano di C. Aznavour “A Pres l’Amour”, ed entra subito a far parte della scuderia di Mina. Vince il premio della critica giornalistica con il brano “Foresta Selvaggia” presentato al Festival di Sanremo, il secondo premio alla rassegna canora “Gondola d’Oro” a Venezia, e il secondo posto al Festival Mondiale della Canzone di Tokio in Giappone con la canzone “Dialogo Con Una Tromba” scritta e diretta da Gino Mescoli.

Marisa Sacchetto è stata la prima cantante ad introdurre la disco dance in Italia, soprannominata per questo la “Donna Summer” italiana, ha già inciso molti singoli e Album, ed ha portato al successo brani dance scritti da Beppe Cantarelli quali “Pezzo Per Pezzo”, “Tenera E’ La Notte”, (inseriti in “IT’S A HORSE OF A DIFFERENT COLOR”) e “Sunset Golden” e “Hunting For My Heart” (inseriti nel singolo MARISA DISCO). Partecipa a trasmissioni quali “Canzonissima” (edizioni con Carrà, Baudo, Goggi), “Disco per l’estate”, “Odeon” (condotto da Gianni Minà), “Disco Ring” e a diversi Festivals in Spagna, Germania e Svizzera come rappresentante per l’Italia.

E’ stata ospite fissa della trasmissione di RAI 2 “Permette Segurini” (regia Maurizio Corgnati), ha condotto 3 puntate in 3 diverse edizioni di “Senza Rete” su RAI 1 e presentato alcuni documenti delle sue tourneè a Tokyo, Bankok, Hong Kong su RAI 2. Successivamente ha girato per la Fininvest alcuni sketch con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Corteggiata da sempre dal cinema e da registi tra i quali il grande Fellini, solo negli ultimi anni ha accettato di fare due film: uno per ragazzi (“Corri come il vento Kiko”) e uno per adulti (“Tenera è la carne” di Tinto Brass). Modella e cover girl di molte famose riviste tra cui “PlayBoy” e “PlayMan”.