Meghan Markle fugge in America per vedere l'amica Serena Williams

La duchessa di Sussex ha approfittato dell'occasione per prendere una boccata d'aria dalla famiglia e dalla vita di corte, indossando solo per un weekend i panni del passato. Ha tutto l’aspetto di una “fuga reale” il viaggio che Meghan Markle ha organizzato all’ultimo minuto: è partita questa mattina su un aereo di linea alla volta di Manhattan per veder giocare in finale agli Us Open la sua cara amica Serena Williams. Ha volato da sola, senza marito e figlio al seguito. La notizia è stata riportata dal Times e ripresa da diversi tabloid.

L’ultima volta che è stata in America aspettava ancora Archie e la sua vita era decisamente meno piena. È stata lì per il suo baby shower, a cui hanno partecipato tutti i suoi più cari amici e colleghi. Questa volta, invece, è venuta da sola: rimarrà solo un weekend e il viaggio sarebbe stato troppo stressante per un bambino così piccolo. Quindi gli ha risparmiato una fatica inutile. È rimasta coerente con le sue scelte, che le avrebbero impedito di portare Archie a Balmore da nonna Elisabetta, ma non in Spagna e nel Sud della Francia. I tabloid inglesi hanno ritenuto che l’età del bambino fosse una scusa per evitare le vacanze in famiglia, e hanno immaginato che la vera ragione fosse l’esistenza d’incomprensioni tra i duchi di Sussex e di Cambridge. Inoltre Meghan Markle detesta la caccia, attività preferita dei reali inglesi in vacanza.