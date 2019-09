Kendall Jenner scappa da Brad Pitt

Poco prima di incontrare il suo idolo, la bellissima Kendall Jenner diventa inquieta e decide di darsela a gambe levate facendo di tutto per non incrociarlo. Che sia un cantante, un attore, uno youtuber o altro, ognuno di noi ha il proprio idolo, la persona per la quale si farebbe davvero qualsiasi cosa. Chi non ha sognato almeno una volta di incontrare il proprio artista preferito? Chi non ha mai organizzato, nella propria mente, la conversazione che vorrebbe fare? Eppure, quando poi si presenta l’opportunità spesso ci si tira indietro e si scappa a gambe levate. Bene, è proprio quello che è successo pochi giorni fa alla modella 23enne Kendall Jenner.

Giovedì sera, infatti, la star di Keeping Up With the Kardashians ha partecipato al The Tonight Show e, tra le tante cose, ha voluto rivelare un episodio piuttosto simpatico che le è capitato in occasione del Sunday Service di Kanye West, la nuova tradizione di famiglia. Più precisamente, i Sunday Service sono delle sessioni musicali in versione gospel che Kanye esegue ogni domenica accompagnato da un coro a cui, ovviamente, non mancano i suoi fan.