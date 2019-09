Bambino in vendita! Padre vende la figlia neonata appena uscito dall'ospedale

Un uomo è stato arrestato in Cina dopo aver venduto la figlia di soli 3 giorni, appena nata, ad una coppia di stranieri conosciuti online. L'assurda storia è stata filmata dalle telecamere a circuito chiuso dell'ospedale... Il padre è stato ripreso mentre trasportava la bambina fuori dall'ospedale con l'intenzione di rivenderla e guadagnarci così 5.700 sterline. La giustificazione è stata che in realtà non avrebbe mai potuto provvedere al sostentamento della neonata. La transazione è avvenuta grazie all'ausilio di un amico che ha presentato l'uomo ad una coppia di stranieri.

Tutti i messaggi che si sono scambiati sono stati registrati dalla chat molto popolare in Cina chiamata WeChat. Inoltre dal dailymail si apprende che i genitori della bambina erano d'accordo e la stessa moglie di Zaho (il papà della bimba) ha confessato che si sarebbero scambiati diversi messaggi proprio per far sì che la transazione andasse a buon fine, con tanto di trattativa sul prezzo.

La coppia che ha acquistato la neonata anche è stata ascoltata dalla polizia, i due avrebbero riferito che nonostante fossero sposati da anni non hanno mai potuto avere bambini a causa di un problema di salute di uno dei due, hanno quindi deciso da disperati di contattare quei due genitori che avrebbero sicuramente venduto la bambina a causa dell'impossibilità di poterla far crescere.

La polizia è venuta a conoscenza dello strano traffico di minore dopo che un utente ha segnalato il topic di un gruppo comparso su WeChat chiamato "Bambino in vendita". Zaho è stato arrestato fuori dall'ospedale, proprio mentre era intento a consegnare la piccola. Ora la neonata è stata spedita in un centro convenzionato dal governo dove riceverà tutte le cure necessarie del caso e successivamente le sarà trovata una nuova sistemazione. Il padre e la madre sono stati chiaramente arrestati insieme all'altra coppia e all'amico che ha supervisionato la transazione.