Cinema italiano in lutto! L'attore Federico Palmieri trovato impiccato a casa

Choc a Piazza Bologna, trovato senza vita l'attore Federico Palmieri, fondatore del Teatro dei Balbuzienti il 41enne è morto nella sua casa nella zona di piazza Bologna. È stato trovato morto a Roma Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Michele di Lando, una traversa della Circonvallazione Nomentana nel pomeriggio di ieri. Si è impiccato con una corda alla grata del giardino condominiale della sua abitazione.

Secondo quanto riportano i quotidiani romani Palmieri non ha lasciato nulla di scritto. Attore, regista e autore di teatro e cinema, Federico Palmieri aveva ottenuto nel 2017 il premio miglior corto al Milano Film Festival (2017) e il Premio miglior attore al BucharestShortCut Cinefest (2018) con il cortometraggio «Anna e Marco», presentato nel 2018 anche al Pigneto Film Festival. L’ultimo ruolo sul grande schermo un anno fa nel film “Ride” di Valerio Mastrandrea. Oltre che attore, Palmieri era anche regista ed autore.

Ideatore e insegnante del Teatro dei Balbuzienti, Federico era il figlio del regista e scultore Gaetano Palmieri, e si era avvicinato alla recitazione già dall’adolescenza per risolvere i propri problemi di balbuzie. Dopo la parentesi nella moda, con un master in fashion designer all’Accademia del lusso-Scuola di moda e design di Roma, torna al primo amore nel 2011, scrivendo e mettendo in scena lo spettacolo a teatro, “Luna elettrica”.

In seguito gira lo spot mondiale per il noto videogame di calcio di EA Sport, Fifa 12, con la regia di Alex Henry Rubin, premio oscar. Quindi una serie per la HBO, ‘Skin to the max’, e nel contempo prosegue la sua carriera da attore con le recitazioni in “In nomine Satan” del 2013, nonché in “Multiplex”, “Hellis silence”, e infine in Sinners, una web serie. Federico stava vivendo un momento di depressione, probabilmente legato al suo lavoro.

“Il mondo del cinema è bello ma anche difficile e duro come tutto il mondo dello spettacolo che necessita di raccomandazioni per andare avanti, nonostante ciò Federico ha fatto strada con le sole sue forze ed ha realizzato cose molto belle come il teatro dei Balbuzienti” racconta Andrea Liburdi, dirigente Lega e rappresentante istituzionale di zona al quotidiano ”Il Tempo”. “Federico – continua a raccontare Liburdi – era un mio amico carissimo d’infanzia, avevamo fatto le stesse scuole e qualche vacanza insieme, l’ho visto martedì ma non potevo immaginare che sarebbe stata l’ultima volta”. Ieri pomeriggio l’attore era in casa con un’amica carissima alla quale ha chiesto di portare fuori il cane Rocco a fare una passeggiata perché non si sentiva bene.

La ragazza ha subito acconsentito e quando è ritornata Federico non gli ha aperto la porta. L’amica ha citofonato, lo ha chiamato al telefono, e anche a voce alta per nome, ma niente. Alla fine ha chiamato la polizia. Poi la tragica scoperta. Inutili i tentativi di rianimarlo, l’attore era ormai morto e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. “Sembrava come se stesso recuperando – hanno raccontato gli amici a Il Tempo – Ma purtroppo Federico Palmieri, attore stimato e amato, non è più tra noi”.