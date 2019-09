Indagato il figlio di Grillo, spunta commento choc : Ti stupro bella bambina

Ciro Grillo è indagato insieme a tre amici per violenza sessuale di gruppo. Su Instagram foto di feste, palestra e viaggi. E spuntano commenti choc... Ciro Grillo, figlio 19enne del comico Beppe Grillo, è indagato insieme a tre amici per violenza sessuale di gruppo. Una giovane modella di origini scandinave ha infatti denunciato i quattro giovani che l'avrebbero violentata lo scorso 16 luglio nella villa sarda del fondatore del Movimento 5 Stelle, a Porto Cervo.

I quattro, interrogati per ore dal magistrato Laura Bassani, hanno negato ogni accusa e ora sono in corso le indagini. I legali dei ragazzi hanno portato alla luce le debolezze del racconto della presunta vittima, ma ora emerge un particolare choc proprio dai social del figlio di Beppe Grillo.

Il profilodi Ciro, non più attivo, fino a poche ore fa era pieno di foto che mostravano le sue passioni. Oltre agli scatti mentre pratica Savate, disciplina di cui è stato campione italiano nel 2017, ci sono anche quelli che riguardano le vacanze e i momenti di festa con gli amici.