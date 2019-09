Abito attillato senza reggiseno! Il nuovo sexy look di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi torna al timone della, e alsvela il suo lato più intimo. “Ho raggiunto l’equilibrio perfetto”. La conduttrice ha lasciato un’intervista al settimanale Oggi e si è fatta fotografare con un delizioso piatto di pasta e un vestitoche ha mandato in visibilio i suoi fan. La copertina è già sul suo profilo Instagram, ed ha riscosso non poche curiosità. Il programma vedrà l’alba molto presto, ma ciò che attira l’attenzione dei suoi followers sono i lineamenti piccanti che Elisa manifesta con gran classe.Il vestitino dal tessuto molto leggero ornato da bretelle sottilissime, rende il risultato molto erotico.Tutti ne parlano e i followers commentano facendole i complimenti. Raggiante e sorridente, Elisa Isoardi ha parlato anche della sua vita e del suo passato. Il nome dell’ex ministro dell’Internoè saltato fuori e oggi la conduttrice si dice serena e felice.

“Ho raggiunto l’equilibrio perfetto”, ha rivelato al settimanale Oggi – “Decidere di mettere la parola fine a una relazione di cinque anni significa avere la capacità di mettersi in discussione anche intuendo di poterne soffrire. Non mi sono sentita smarrita, ma fallita sentimentalmente sì. Ma ora posso dire con franchezza che non provo nessun rimpianto. E a chi mi chiede se desidero un nuovo amore rispondo che non ne sento affatto la mancanza, perché sto bene così. Io mi basto e avanzo”.Intervistata dal settimanaleavvenuto durante l’inverno. Per fortuna, grazie alla forza di volontà e ad una sua cara amica, la conduttrice de La prova del cuoco sta cercando di mandar via i chili in eccesso.

Stiamo parlando della sua cagnolina Zenit, una tenera barboncina: “Ho perso tre chili facendo lunghe passeggiate con Zenit“. Mancano solo pochissimi giorni per vedere all’opera l’artista piemontese.



Lo storico cooking show della prima rete della tv di Stato, La prova del cuoco, in questa nuova edizione, durerà mezz’ora in meno rispetto l’anno scorso. Infatti prenderà il via alle ore 12 per concludersi sempre alla 13:30 per poi dare la linea al TG1 Giorno. Tra le novità del programma una rubrica dedicata interamente all’alimentazione degli animali. La conduttrice sarà accompagnata dal suo amico a quattro zampe Zenit.