La sexy Livia Canalis! Ecco chi è la bella cugina di Elisabetta

Si chiama, fa laed è una star di Instagram: ecco chi è la bellissima cugina diche in questi giorni sta alzando la temperatura sui social... Tutti conosciamo Elisabetta Canalis, l’ex velina mora diche faceva coppia con Maddalena Corvaglia e che da qualche anno si è trasferita negli States per amore del marito, Brian Perri.Tuttavia, a dirla tutta, in famiglia c’è anche un’altra bellezza nostrana di cui non si parla molto. Si tratta di, cugina della più famosa Elisabetta. 25 anni, 1 metro e ottanta di bellezza italica dai toni mediterranei e con il grande sogno di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Insomma, Livia non passa di certo inosservata. Infatti, somiglia molto nei tratti alla nota cugina, con cui quindi non condivide solo il cognome. Suconta giàe collaborazioni con grandi stilisti che, ovviamente, la conoscono già da tempo.

Senza nulla da invidiare a sua cugina, ogni post che Livia condivide sul suo profilo Instagram manda in tilt il web. L’ultima è proprio di qualche giorno fa dove Livia posa davanti alla fotocamera in. Con uno sguardo ammiccante e un’atmosfera bollente, protagonista dello scatto è l’esplosivo décolleté impreziosito da un elegante balconcino in pizzo nero. Semplicemente irresistibile.E i fan approvano con oltre 2mila like e altrettanti commenti. “Sei bellissima”, “Tu e tua cugina confermate che la bellezza in casa Canalis è nei geni”, “Sei di una bellezza disarmante”, “Unica” e “Sempre stupenda e sensuale”.Insomma, una valanga di complimenti che, a volte, quasi sconfinano nella volgarità. Molti uomini, infatti, fantasticano su un ipotetico incontro con entrambe le Canalis che sperano possa andare ben oltre il classico selfie con autografo. “E buona notte a tutti i sognatori!”, è la risposta di chi, più razionale degli altri, sa bene che ciò rimarrà soltanto un bellissimo ma irraggiungibile desiderio.