Ma che ci fanno loro? Anche Ilaria Teolis e Nunzia Sansone di Temptation Island a Venezia

Fino al 7 settembre si tiene presso il Lido di Venezia la. Quest’anno sta facendo molto discutere la presenza di personaggi sconosciuti al mondo cinema, dalle piccole celebrità della Tv a astri del web che sicuramente hanno poco a che fare con il grande schermo. Tra i tanti ci sono statiinsieme al fidanzato, tutti ex corteggiatori/tronisti di Uomini e Donne.E ancora, che in un post social si è sfogato affermando ”In qualche modo è anche un Festival dello Spettacolo e dell’Intrattenimento… e noi in qualche modo, nel nostro super super super piccolo, abbiamo intrattenuto parecchie anime, e per certi versi – questa la frase che farà sicuramente discutere i più – abbiamo fatto anche qualcosina in più dei Grandi Attori hollywoodiani”.

Alla mostra del cinema di Venezia si sono presentati per la prima volta anche due volti diUn dettaglio quest’ultimo che non è sfuggito agli internauti e che è stato fortemente discusso in rete. “Ma chi sono?”, commenta un utente alludendo a due ex volti dell’isola delle tentazioni. “Non ci credo, allora posso andarci anche io”, sbotta qualcuno.A tenere alta la bandiera del docu-reality sui tradimenti sono state proprio, le quali hanno entrambe rotto con i loro rispettivi fidanzati in occasione del falò di confronto finale registratosi a.Cosa spinge un Festival internazionale com quello di Venezia a chiamare sul red carpet ex tronisti di, ex gieffini o personalità di dubbia fama? Alla domanda che molti italiani si stanno ponendo in questi giorni ha risposto Ilaria Teolis.

“Ho ricevuto un invito al Festival di Venezia e ho colto subito questa opportunità. – ha detto l’ex volto di Temptation Island – La vita è una sola e certe occasioni vanno colte al volo. Perché non farla? Perché non sfruttarla adesso? Un’occasione unica da raccontare un giorno ai miei figli, ai miei nipoti. Non ci ha invitato nessun brand ma il Festival di Venezia. Non mi hanno pagato, non ho preso mezzo centesimo. Io non me la sono sentita di dire di no, tutti al mio posto avrebbero detto di sì. La vita va sfruttata”. Ovviamente sugli utenti si sono scatenato contro il festival che ha deciso di invitare i personaggi provenienti da Uomini e Donne e in generale dai reality show.