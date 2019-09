Tutto top secret! Cristiano Malgioglio presto lavorerà con Paris Hilton

Cristiano Malgioglio è un personaggio televisivo poliedrico, un po’ artista, un po’ opinionista, un po’ showman. Dopo l’esperienza al, la sua carriera ha subito un’impennata. Si è sempre distinto per le sue capacità di paroliere, ha scritto canzoni per le più grandi interpreti italiane, tra cui. Ma ora per lui è arrivato il momento di confrontarsi con lo star system d’oltreoceano.Come ha annunciato su un post Instagram,sta per cominciare una collaborazione con una star internazionale: la biondissima vip,. I due si sono conosciuti dopo uno scambio di messaggi sul popolare social network: tempo fa Malgioglio pubblicò sul suo profilo un video mentre ballava sui tacchi, che la diva hollywoodiana ha poi ricondiviso. Da quel momento i due hanno continuato a sentirsi, fino al loro incontro nei salotti diNulla si sa sul progetto, ma è evidente che qualcosa di grosso bolle in pentola. “Ho scritto una canzone per Paris Hilton? Può darsi. La vorrei come protagonista del mio prossimo video? Può anche darsi. La incontrerò presto? Forse…ho parlato con lei? Top secret – scrive nel post Cristiano Malgioglio, creando una certa suspense-. Adoro questa Star perché è luminosa, solare, bella e di una semplicità infinita. Ecco …lei sarebbe l’amica ideale di tutti noi perché riesce a conquistarti con la sua gentilezza. Paris I love you”. Anche l’ereditiera statunitense ha risposto con un “Ti voglio bene”, a conferma del bellissimo rapporto che si è creato tra loro.Generalmente i fan sono rimasti molto contenti per l’inattesa notizia, ma qualcuno non ha potuto trattenersi, facendo dell’ironia sulla dedica che. “Semplice? Hai un concetto di semplicità sui generis”, scrive un utente. Battute a parte, Cristiano Malgioglio ha dimostrato di avere un grande talento, e qualsiasi cosa derivi dalla loro collaborazione sarà un successo.