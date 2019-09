La mamma di Diletta Leotta? Anche lei bionda e super sexy, ecco la signora Ofelia

Diletta Leotta ha una mamma altrettanto bella e sexy... stessi capelli biondi, stesso sorriso, stesso fisico scultoreo.è sposata con, una storia d’amore che va avanti da anni. In una recente intervista la Leotta ha parlato della sua famiglia. “La mia è una famiglia allargata. Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Che mi ritrovo con quattro fratelli. Una tribù. Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale”. Ofelia Castorina sta diventando sempre più un personaggio su

Di questo successo social è naturalmente complice, che non manca mai di esternare il suo bellissimo e stabilissimo rapporto con la propria madre e di pubblicare fotografie insieme a lei. Ofelia Castorina è siciliana e vive con la sua famiglia allargata a Catania, città natale di Diletta. Laè stata sposata con un altro uomo, con cui ha avuto tre figli. Dopo il divorzio dal primo marito ha conosciuto e poi sposato Rori Leotta, dalla cui relazione è nata Diletta.Intanto, la vita sentimentale di Diletta Leotta, sembra andare a gonfie vele. Chiusa recentemente la sua lunga storia d’amore con lo storico compagno, il manager Matteo Mammì, la giornalista sportiva si è lasciata andare tra le braccia di un nuovo uomo. Si tratta di Daniele Scardina, detto King Toretto, campione dei super medi. “Diletta Leotta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno”, ha detto recentemente il pugile in un’intervista.

La Leotta e Scardina si sono conosciuti a marzo per questioni di lavoro e, al termine della lunga storia di lei con Matteo Mammì, tra la presentatrice e il boxeur è scattata la scintilla. Per quanto riguarda invece le foto di Instagram che Diletta pubblica, il pugile si dimostra rispettoso degli spazi di lei e per nulla geloso: “Non mi permetto di giudicare il suo lavoro“.