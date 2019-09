L'accusa all'ex tronista Ivan Gonzalez : Guarda e commenta le foto dei c**i delle donne!

Duro attacco all’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez. Sui social, infatti, ci sarebbe chi avrebbe notato alcuni commenti da parte del bello spagnolo ad immagini di donne che metterebbero in bella vista le proprie doti fisiche. Nella fattispecie è Deianira Marzano a dichiarare in una sua stories di essere stata inondata di segnalazioni e foto.

L’influencer, conosciuta per essere molto attenta alle vicende dei vip, ha chiarito che non ci sarebbe nulla di male nel commentare immagini di donne se non fosse che le foto siano tutte incentrate su un solo aspetto. Nella sua stories l’influencer si chiede perchè non sia intervenuta la fidanzata di Ivan Gonzalez, ovvero Sonia Pattarino. I due hanno vissuto un periodo di crisi, sottolineato e accentuato dai social, che sembrano essersi messi alle spalle, anche se da diversi giorni non compaiono insieme.

Deianira Marzano a parlato diche le sarebbero arrivate del fatto che Ivan Gonzalez si diverta a commentare foto di ragazze sui social : "mi sono arrivate tantissime segnalazioni di like e commenti che ivan gonzalez mette ai c**i delle ragazze su instagram"

Con questa frase, in una sua diretta instagram, l’influencer ha spiegato quanto le è stato segnalato. La Marzano si chiede anche perchè non intervenga la fidanzata di Ivan Gonzalez, Sonia Pattarino : "Ma ora mi domando…La fidanzata non dice niente? Mi mandano a me questi screen, non le mandano a lei? Perchè?"