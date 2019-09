Temptation Island Vip, Pago ha lasciato il reality? Video social del cantante contro la produzione

Il cantante, entra nel programma con la compagna, avrebbe lasciato lo show prima del tempo. Sui social ha pubblicato alcuni video in cui si mostra rabbioso aggirando il divieto della produzione di pubblicare foto e video prima della fine della messa in onda... Lunedì 9 settembre prenderà il viae la seconda edizione del reality dei sentimenti si annuncia già ricco di colpi di scena.

Come l'ultimo, che si sta consumando in questo ore sui social e che vede protagonisti Pago e Serena Enardu. Negli scorsi giorni era stato pubblicata un'anticipazione di quanto avvenuto nel villaggio delle fidanzate tra Serena e un single. Un avvicinamento pericoloso tra i due, che la produzione ha anticipato con un video su Instagram. Da quel filmato, però, la situazione sembra precipitata perchè il cantante Pago ha già abbandonato la trasmissione.





Contravvenendo alprima del termine della messa in onda del programma, Pago ha pubblicato alcuni filmati ambigui su, scatenando la curiosità attorno alla sua storia d'amore. Si sono lasciati? Pago ha chiesto un falò di confronto immediato? Oppure ha deciso di lasciare il reality senza confrontarsi con Serena? La questione è poco chiara ma i video pubblicati nelle storie di Instagram non lasciano ben sperare.Ilappare decisamente alterato mentre si trova alla guida della sua auto. Pago canta la canzone di Gianluca Grignani "La mia storia fra le dita" e sul video si legge la scritta: "Ricorda un uomo a volte va anche perdonato,ma anche una donna?". Un messaggio sibillino su come è andata a finire la loro storia a Temptation Island Vip? Nei filmati, in cui Pago mostra segni di stizza, a un certo punto il cantante fa prima le corna e poi manda a quel paese (con il famoso gesto dell'ombrello) qualcuno. Intanto la sorella di Serena Enardu, Elga Enardu ha voluto dire la sua sui video del cognato: "Mi state scrivendo in tanti sulle storie che ha fatto Pacifico, io ci tengo a precisare che chi gestisce il suo profilo è lo staff. State sereni e aspettiamo lunedì per vedere i primi sviluppi. Però non è a piede libero".