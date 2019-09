Senza censura! Il lato b della Malena Nazionale è da oscar

L'ultimo scatto dell'attrice a luci rosse di(in artesta mandando i fan in tilt. L'ex naufraga e militante PD è una donna bellissima che ama mostrarsi per quello che è... ““. E questo lato è molto apprezzato dai suoi oltre 500mila follower cheaggiorna di continuo. Il suo profilo è un tripudio di erotismo e sensualità, l'ultimo ne è la dimostrazione.

Malena la Pugliese si fa immortalare di spalle mentre abbraccia due tende e si mostra nuda in tutto il suo splendore... Solo un perizoma lungo il lato b perfetto : “Potete scegliere come apparire… ma non potete nascondere a lungo chi siete. Sappiatelo!”. E i fan impazziscono : Infatti tu sei una donna vera e bellissima nessun ritocco naturale come mamma ti ha fatta ...felice di essere sincera e di non quel essere quello che non sono solo per apparire sui social anzi tutto quello che dico e posto è pura verità . Essere se stessi è la migliore arma vincente a volte dico così “a volte” perché la società ci impone di essere tutti perfetti e uguali. Diverso è bello! Comunque una cosa ancora più bella è l’essere donna con una vera sensualità senza crearsela in modo artificioso. Baci. E ancora : Fate santa questa donna dategli un Oscar che meraviglia che sei