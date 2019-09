Sono gemelle, doppia felicità! Fiammetta Cicogna è diventata mamma

Fiammetta Cicogna ha finalmente dato alla luce due gemelli, o meglio due gemelle, visto che si tratta di femminucce. L’annuncio lo ha dato via social il padre delle piccole, il facoltoso imprenditore franco-svizzero. Postando sul social una foto in cui una delle bebé appare con un mini body per neonati, l’uomo ha rivelato i nomi delle bimbe: “”. Carl ha infatti spento le candeline proprio ieri e non avrebbe potuto festeggiare, anche se con qualche ora di ritardo, in modo migliore.: è di Carl la foto postata per annunciare la nascita delle piccole: si vede una delle due bambine, Gaia o Gioia, con un body per neonati. Fiammetta, 31 anni, ha scelto di far nascere le sue figlie alle isole Baleari, più precisamente a, come rivela anche la tutina, o forse una copertina, che avvolge una delle bambine nello scatto condiviso da Carl.In un’intervista di appena qualche giorno fa la Cicogna ha rivelato come ha fatto a mettere su appena 11 chili durante la gravidanza. Una cifra piuttosto contenuta se si considera che si è trattato di una. Ha seguito una dieta a basso indice insulinico. E’ riuscita a resistere alla voglia di zuccheri e carboidrati mangiando più proteine, verdure e grassi.