Eleonora Pedron esce allo scoperto con il nuovo amore Fabio Troiano

Con un abito lungo rosa cipria a pois color oro, con le spalline, la gonna ampia e impreziosito da una cinta dorata e i capelli semiraccolti ma morbidi. E poi le scarpe, un modello open toe con plateau vertiginoso che la slanciano e le donano un incedere regale. Insomma,si è presentata suldellacome una vera principessa delle favole.Ma la showgirl, conduttrice enon sta facendo parlare di sé solo per il meraviglioso look sfoggiato sul tappeto rosso. Ha incantato tutti, sì, ma ha anche dato un ottimo spunto alla cronaca rosa: è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, ovvero l’attore Fabio Troiano. Anche lui impeccabile in smoking nero e camicia bianca, portata però senza papillon.

sono tra i protagonisti del red carpet che precede la proiezione di “Gloria Mundi” e per la prima volta, dopo tanti rumor, si lasciano immortalare insieme. Un debutto ufficiale del sentimento che ora li unisce sugellato da un tenero bacio sul tappeto rosso a favor di fotografi che, naturalmente, hanno subito immortalato il momento.Sui social network i due ancora non si sbilanciano, ma sul red carpet disi scambiano sguardi pieni di passione e danno prova di un grandissimo feeling. Lui la guarda in estasi, la stringe a sé ed è audace e disinvolto. Lei è più impacciata, ma alla fine cede e si lascia andare a quel bacio sulle labbra che ha presto fatto il giro della rete.

Si conoscono da pochi mesi ma, raccontano gli amici comuni, quello tra Eleonora e Fabio è stato un colpo di fulmine. Lei,, è mamma di Inés Angelica, 10 anni il prossimo 22 settembre, e Leòn Alexander, 8, avuti dall’ex; lui ha lasciato, la storica fidanzata con la quale il legame durava da quasi 6 anni. E dopo un’estate insieme, eccoli finalmente insieme, davanti a centinaia di fotografi.