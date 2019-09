Lady Matri è già in forma dopo la gravidanza! Federica Nargi incanta i suoi follower su Instagram

Alessandro Matri ha accettato sul gong l'offerta del Brescia con i tifosi delle Rondinelle, che potranno ammirare sugli spalti del Rigamoni la sexy compagna Federica Nargi... Alessandro Matri si appresta a disputare la sua diciottesima stagione da professionista tra Serie A, B e C. Il 35enne di Sant'Angelo Lodigiano dopo tre anni al Sassuolo ha deciso di abbracciare l'ambizioso progetto del Brescia di Massimo Cellino, che ha messo anche a segno il grande colpo Mario Balotelli per cercare di arrivare il più velocemente possibile alla salvezza.

Matri in carriera, nel massimo campionato di calcio italiano, ha vestito le maglie di Cagliari, Milan, Juventus, Fiorentina, Genoa e Lazio e con tutte queste maglie ha messo insieme oltre 100 gol in carriera e il suo obiettivo quest'anno è centrare le centi reti in Serie A: attualmente il bomber del Brescia è fermoa a quota 92.

Fedele compagna di Matri da ormai dieci anni è la sexy Federica Nargi che nel 2009, dai tempi in cui vestiva la maglia del Cagliari, non ha più lasciato il suo Alessandro. La modella, conduttrice e showgirl romana ha anche dato due figlie al bomber lombardo: Sofia, nata nel 2016, e Beatrice nata nel marzo del 2019. Dopo nemmeno sei mesi dal parto la Nargi ha sfoderato un fisico mozzafiato come testimoniano le foto recenti postate sul suo profilo Instagram dove vanta oltre 3,5 milioni di follower che sono letteralmente impazziti per gli scatti di lady Matri che si conferma una delle showgirl più amate e desiderate dagli italiani.

I tifosi di Milan, Juventus, Genoa, Fiorentina, Lazio e Sassuolo in questi anni hanno potuto ammirare da vicino la bellezza della Nargi che diverse volte è stata immortalata sugli spalti per seguire il compagno. Adesso toccherà ai supporter del Brescia lustrarsi gli occhi sperando che Federica sia presente spesso sugli spalti dello stadio Rigamonti.