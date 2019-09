Non si possono indossare gioielli prima delle sei di sera! Il nuovo divieto a corte che fa tremare Meghan Markle e Kate

C'è un divieto a Corte che pare non andare a genio né ané a, le due duchesse infatti prima delle sei del pomeriggio non possono indossare gioielli appariscenti... Laè celebre non solo per il lusso, lo sfarzo, gli eventi di beneficenza e gli abiti dai colori sgargianti, ma è conosciuta anche per le sue folli abitudini e i suoi divieti. Alcuni di questi non vanno già ale quali, il più delle volte, cercano di aggirare l’ostacolo e non rispettare le regole imposte dal rigore di Corte.Una di queste fa tremare, nel vero senso del termine, sia la. Come è stato riportato da, le duenon possono sfoggiare diamanti prima delle sei di sera. Lo conferma anche Myka Meier, l’esperta di Corte. Un divieto però, si tiene a precisare, che fu imposto anche ae che avrebbe alle spalle delle ragioni ben precise.

Il fatto di non poter indossare dei gioielli luccicanti prima delle sei di sera, è riferito alll’immagine pubblica di Meghan Markle e Kate Middleton. Perché secondo l’esperta, le, se indossate prima del calar del sole, risulterebbero. Questo non vuol dire che le due duchesse non devono e non possono indossare nessun tipo di gioiello, devo solo stare attente a scegliere quello meno appariscente, e ovviamente, puntare su un accessorio economico e sobrio.Eppure dalle foto che trapelano in rete, anche di giorno, sia Kate che Meghan, indossano le pietre più scintillanti del loro guardaroba. L’usanza è decaduta o le due donne hanno il potere di agire senza l’influsso della regina?