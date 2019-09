Nicola Zingaretti avverte Pd e M5s : Non si può governare da nemici!

Per ilNicola Zingaretti, la nuova esperienza di governo si deve basare su un saldo principio : "". un' appello alla leale collaborazione che secondoè realmente realizzabile: "".

A Repubblica Nicola Zingaretti appare molto chiaro : “L'esperienza del governo giallo-verde conferma che non si può governare da nemici. Il programma condiviso tra Pd e M5s è un buon presupposto per un confronto che non dovrà essere di potere, ma di contenuti”. A chi gli chiede se quello appena nato possa essere un governo di pacificazione nazionale, come avviene dopo una guerra, il segretario dem risponde cauto: “Non so se di pacificazione, ma di svolta senz'altro. Il rispetto reciproco deve essere una bussola costante dell'azione di governo. Intanto segnalo che la sua sola nascita è già valsa il risparmio di 5 miliardi di euro di interessi sul debito e, di questo passo, potrebbe valerne 15 nel 2020”.

Il segretario del Pd parla anche dell’accordo tra Pd e M5s : “Non ho inseguito l'accordo a tutti i costi. Alla meta siamo arrivati a schiena dritta, con i nostri contenuti”. Il numero uno del Pd rivendica anche la decisione di non sottoscrivere un nuovo contratto di governo, come fatto dal M5s con la Lega: “Non sottovaluterei il rifiuto dell'idea del contratto, la cui fragilità stava nella pretesa di sommare due programmi in contrapposizione. Conte e il M5s hanno creduto alla strada di un programma condiviso, che ora il premier dovrà sintetizzare. Mi pare un grande passo avanti”.