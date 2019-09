Il figlio di Belen Rodriguez frequenta la scuola americana a Milano! Costa fino a 20 mila euro l’anno

Belen Rodriguez ha pubblicato qualche giorno fa una foto del, il figlio nato dall’amore con, di fronte all’, prestigioso istituto scolastico americano a Milano. Nato nel 2013, Santiago ha 6 anni e, secondo la tabella di avanzamento prevista dall’istituto, che nella struttura è simile alle scuole americane e britanniche, frequenterà quest’anno lache corrisponde alla scuola elementare. I costi previsti per i giovanissimi studenti vanno fino ai, più quote d’iscrizione e di mantenimento.

Secondo le informazioni disponibili in rete, la scuola cui Stefano e Belén hanno iscritto il piccolo Santiago risulterebbe essere tra le più prestigiose in Italia. Anche i costi da sostenere non sono per tutte le tasche. La retta annuale è così suddivisa: si va dai 10.200 euro della materna ai 19.500 delle scuole superiori. Alla retta va aggiunta una quota di iscrizione pari a 300 euro, una quota di ammissione che va dai 1.000 ai 4.500 euro, una commissione annuale di 1350 euro più una quota di mantenimento che ammonta a 2250 euro per i primi due anni e 1250 euro dal terzo al sesto anno. Il servizio navetta, invece, ha un costo previsto di 2.850 euro per chi abita nelle zone più vicine alla scuola e di 3850 euro per chi arriva da più lontano.

Il campus è strutturato su una superficie di 36.400 metri quadrati. Al suo interno gli studenti potranno approfittare di 7 laboratori di scienze, 2 palestre dotate di studio danza, parete per arrampicata e stanza pesi, libreria dotata di libri cartacei ed ebook, studio cinematografico, lavagne interattive, tablet, pc portatili, 2 campi esterni, 2 campi da tennis, campo di basket e campo di calcio.