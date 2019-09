Primo giorno di scuola per Charlotte e George nel ricordo di Lady Diana

Sorrisi timidi e gesti impacciati per i principi George e Charlotte nel loro primo giorno di scuola, e gli inglesi ricordano quello del loro papà che fu accompagnato da Lady Diana... Primo giorno di scuola per i principi, che come tutti i bambini nel loro primo giorno di scuola si sono messi in posa per la foto di rito. Charlotte lo ha fatto prendendo a braccetto il fratello George sugli scalini di, prima di essere portati da entrambi i genitori nella scuola privata da 21 mila euro l’anno.

La foto, scattata da Kate, è stata condivisa con un breve comunicato: “ Il duca e la duchessa di Cambridge sono lieti di condividere una foto del principe George e della principessa Charlotte a Kensington Palace. L’immagine è stata scattata poco prima che le loro altezze reali venissero accompagnate a Battersea Thomas ”.

La direttrice della scuolaera in attesa di salutare la nuova allieva e ha stretto le mano alla principessa, che ha festeggiato il suo quarto compleanno il 2 maggio, e che verrà chiamata a scuola. La famiglia è arrivata a scuola nel sud di Londra con la loro auto privata una Land Rover Discovery, arrivando alle 8,15.

Il primo giorno di scuola per Charlotte è stato diverso da quello di suo fratello che fu accompagnato soltanto dal papà, perché Kate, in quel periodo incinta di Loui, combatteva per le nausee mattutine. Quello di stamattina è stato un evento discreto seguito da una piccola folla di fotografi a differenza di quello che è successo il primo giorno di scuola di William accompagnato dalla mamma Lady Diana.

A differenza degli altri bambini, Charlotte è entrata a scuola da un ingresso laterale, ed è sembrata molto timida con la sua cartella che aveva un ciondolo a forma di unicorno. La classe dove è stata accompagnata è formata da 21 bambini, tra cui una faccia conosciuta per Charlotte quella di sua cucina Maud figlia del principe Michael del Kent.

Fino ad ora Charlotte era stata al “nido” il Willcocks Nursey di Kensington e rimarrà alla Thomas soltanto per mezza giornata. La principesse secondo alcune fonti era molto contenta di lasciare la sua scuola dei piccoli per poter raggiungere quella del fratello George. Allo stesso modo George, che è molto legato a sua sorella, l’ha fatta conoscere a tutti i suoi amici di scuola.

La Battersea Thomas è una scuola cristiana, aperta ai bambini di tutte le fede. Ai genitori viene detto che i loro figli vivranno in un’atmosfera che crea relazioni positive tra alunni, insegnanti e genitori. Le materie insegnate sono arte, danza, teatro, francese, musica ed educazione fisica.

Dalla stessa scuola provengono la modella Cara Dellevigne e le sue sorelle Poppy e Chloe. La scuola ha 560 alunni di un’età compresa tra i 4 e i 13 anni. William e Kate partecipano molto alla vita scolastica partecipando alle partite del principe George o agli eventi in cui partecipano i genitori.

La prima esperienza scolastica di William risale alla scuola materna Minor nella zona ovest di Londra dove è andato dall’età di tre anni. A quattro è stato poi trasferito alla Wetherby School. Il primo giorno fu accompagnato dalla mamma Lady Diana.

Quando suo fratello iniziò la scuola nel 1989 William lo guidò proprio come sta facendo George con Charlotte. Nel 1991 fu ferito a scuola con una mazza da golf di un amico che le fratturò il cranio, fu portato urgentemente in ospedale dove le misero 24 punti, ora lui chiama quel segno la “Cicatrice di Harry Potter”.