Addio Eros! Marica Pellegrinelli e Charley Vezza pensano già alla convivenza, al matrimonio e un figlio

Marica Pellegrinelli ha trovato subito un nuovo amore dopo la separazione dal marito Eros Ramazzotti. Si vocifera che i due piccioncini abbiano già in cantiere dei progetti piuttosto importanti. Che facessero sul serio era evidente già dai primissimi tempi, quando Marica Pellegrinelli, fresca di separazione, ha cercato di tenere nascosto il suo nuovo amore e difenderlo dalle malelingue, almeno fino alla vacanza ad Ibiza, durante il quale i piccioncini hanno deciso di uscire allo scoperto. Ma ora pare che le cose tra la modella e il nuovo fidanzato, l’imprenditore Charley Vezza, si stiano evolvendo.

Secondo il giornalista Alberto Dandolo del settimanale Oggi, la coppia avrebbe in cantiere dei progetti piuttosto importanti: innanzitutto avrebbero deciso di andare a vivere insieme in un lussuosissimo appartamento a Milano, adatto alle esigenze lavorative di entrambi. Questo sarebbe solo il primo passo. “ Si mormora che sognino fiori d’arancio e che potrebbero a stretto giro anche pensare di allargare la famiglia ”, si legge nella rubrica di gossip.

La relazione tra Marica Pellegrinelli è l’imprenditore sarebbe iniziata solo dopo la fine delcon Eros Ramazzotti. Con lui la modella ha avuto Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4. Charley Vezza, invece, non ha ancora eredi e quello con Marica Pellegrinelli potrebbe essere il suo primo figlio.