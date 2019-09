Andrea Damante cancella una dedica d’amore misteriosa

Il cuore di Andrea Damante potrebbe essere tornato a battere. All'alba, infatti, l’ex tronista ha fatto una romantica dedica sui social ad una persona misteriosa che è scomparsa poco dopo.

Qualcosa sembra muoversi nella vita sentimentale di Andrea Damante. Infatti, a qualche mese dalla dolorosa rottura con Giulia De Lellis, il 29enne starebbe iniziando a lanciare segnali di apertura verso un possibile nuovo amore. Pochi mesi fa, ad esempio, era impazzato il gossip che lo vedeva impegnato con Sara Croce ma la storia poi non è decollata. Insomma, sembra proprio che Andrea non abbia voglia di perdersi in storie brevi e senza seguito, tanto che il suo cuore sembra abbia ricominciato a battere.

“Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre t'allontani stai con me forever, lavoro tutto il giorno, e tutto il giorno penso a te, e quando il pane sforno, lo tengo caldo per te, chiara come un abc, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro, bella forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bell'amore”

“Per te...”

Questo è quanto si evince da una storia che questa mattina ha pubblicato su Instagram. Il giovane, terminata una serata in discoteca dove ha suonato dietro alla consolle, ha deciso di fare ungesto social nei confronti di una donna misteriosa., queste le parole tratte dal brano Bella di Jovanotti che Andrea ha voluto dedicare alla sua misteriosa metà., ha poi aggiunto in basso alla storia.

Chi è la destinataria della romantica dedica? Sta di fatto che Andrea Damante è tornato sui suoi passi: sull'account personale dell'ex gieffino, infatti, non è più possibile vedere la storia.