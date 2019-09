Ecco dove dorme ogni notte... Maria De Filippi e la rivelazione shock di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo Maria De Filippi sono convolati a nozze 23 anni fa e la loro storia d’amore procede senza nessun intoppo. A rivelarlo è lo stesso conduttore che, in un’intervista rilasciata tempo fa alè tornato a parlare dicon cui è convolato si è sposato nel 1995. Il noto presentatore del Maurizio Costanzo Show, che tornerà tra poche settimane con la nuova edizione, ha lasciato a bocca aperta tutti i lettori mettendo alla luce un curioso particolare che riguarda la sua vita di coppia con la consorte

“Camere separate! Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record“, ha dichiarato il giornalista che qualche giorno fa ha compiuto 81 anni.

Sembra proprio che tale decisione è dovuta per le numerose abitudini dei duedi Canale 5, ma in particolare per qualche problema notturno. “Prima russavo pure, ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedenti”, ha confessato il presentatore. Intervistato tempo fa dal quotidianodi adottare il seguente metodo con la persona cui si ama. Il marito della De Filippi, inoltre, ha affermato che si tratta di un toccasana per tutte le coppie: “Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così”.