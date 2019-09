Una nota pr milanese contro Giulia De Lellis?

A sorpresa, lae di tantissimi altri volti noti dello spettacolo si è scagliata controin una delle sue storie di. Non sembra scorra tra l'ufficio stampa di Fedez (e di tanti altri artisti) e la compagna di, Giulia De Lellis. A riportare la notizia è il sempre ben informato sitoche ha condiviso una storia di Francesca Casarino contro Giulia De Lellis e il suoNonostante Francesca Casarino sia l'ufficio stampa di numerosi personaggi importanti della musica e della televisione,ha collegato lasolo al marito di. Ma tra la compagna di Andrea Iannone e Chiara Ferragni i rapporti sono apparsi sempre distesi, soprattutto alla luce del fatto che una delle pagine business della moglie di Fedez ha condiviso solo pochi mesi fa uno dei costumi della linea firmata da Giulia De Lellis.Una scelta bizzarra che ha attirato l'attenzione sul rapporto tra le due, che si sono scambiate messaggi di reciproco apprezzamento. Pare, infatti, che non sussista nessuna collaborazione tra le due e che quella di pubblicizzare il costume di Giulia De Lellis sia stata una scelta da parte di Chiara Ferragni, anche se i più maliziosi sostengono che sia stato semplicemente un errore. tata pubblicata una storia bizzarra nel profilo di Francesca Casarino,, che si è scagliata senza mezze misure contro Giulia De Lellis: “Firma un libro (non me la sento di dire che lo scrive) per raccontare la sofferenza provata a causa di un tradimento e di un ex fidanzato che le chiedeva di dimagrire e rifarsi le tette. Lei però consiglia di usare il nuovo filtro di IG per nascondere nasi importanti. Se avessi anche solo un neurone grande come metà del mio naso ti scoppierebbero le labbra a pronunciare queste cagate. @giuliadelellis03 prepara script migliori perle tue storie.”