Adesso Cristina Marino difende Luca Argentero : Un mondo migliore se le donne fossero trattate come lui tratta me

L'attrice è intervenuta in, Luca Argentero, in seguito alleconsiderate "" fatte dal compagno su "" e lo difende con parole di stima. Alla fine è dovuta intervenire anche lei,, la compagna di. Dopo la polemica scatenatasi in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'attore nel corso di un'intervista con il settimanale "Oggi", l'attrice e imprenditrice milanese ha detto la sua sulla questione.





Cristina Marino ha difeso il compagno dalle accuse di "sessismo" attraverso alcuni video pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram. "L’argomento non merita discussione ma mi state chiedendo cosa ne penso delle dichiarazioni fatte da Luca. Per logica è evidente che tre righe di risposta in un’intervista sono estrapolate da un discorso che dura due ore, quindi va contestualizzato", ha commentato la 28enne.





La Marino, che sta ottenendo un grosso successo con il suo marchio di fitness e, avrebbe preferito non intervenire sulla questione. Le numerose richieste e i messaggi ricevuti sui social network l'hanno però indotta a rilasciare una, dove è molto seguita. "C’è chi parla perché ha voglia di farlo - conclude l'attrice e imprenditrice - ma per me il senso è molto chiaro. Per quanto riguarda me, penso che se tutte le donne venissero trattate come vengo trattata io sarebbe un mondo veramente migliore". Parole d'amore che potrebbero mettere la parola fine alla polemica che sui social, nelle ultime ore, è diventata davvero rovente.ha infatti pubblicato un post irriverente alimentando, se mai ce ne fosse stato il bisogno, la polemica.