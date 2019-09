Mamme belle e sane! Fiammetta Cicogna svela cosa mangia in gravidanza

A pochi giorni dalla, la31enne condivide uno scatto dove mette in bella mostra il suo pancione rivelando la dieta seguita durante la dolce attesa. La gravidanza gemellare diè agli sgoccioli e, mentre aspetta di vedere le, la showgirl impegna il tempo dispensando consigli alle future mamme.Poche ore fa, infatti, suFiammetta racconta di avergrazie a una dieta a basso indice insulinico: “Non perché sono fissata con il peso, ma perché fa bene!”. Nel post in questione, la vediamo scattarsi un selfie in lingerie davanti allo specchio mostrando un fisico asciutto e un bel pancione. Seguono alcune spiegazioni sui benefici del tipo di alimentazione che sta seguendo: “Non ingrassi, il feto è più protetto, il travaglio più veloce (speriamo)”. Facendo il countdown, aggiunge: “Soprattutto in questi ultimi giorni di attesa, anche se la voglia di zuccheri e carboidrati aumenta, cerco di mantenermi con proteine, grassi e verdure... poi dopo mi premio”.è l’hashtag a conclusione del, commentato da tante donne che stanno condividendo la loro esperienza e augurando il meglio alla futura mamma. Tra i commenti tanti i complimenti ma anche ilche, come lei, stanno percorrendo questo magico percorso: “Complimenti sei perfetta! Un bacio triplo!”, “Sono in dolce attesa anch’io di gemelli e sono all’8° mese fino adesso ho preso 8 chili. All’inizio tutti a dire vedrai diventerai enorme e per fortuna si sbagliavano! Il fatto di eliminare gli zuccheri mi ha fatto notare che tutto quello che mangio finisce direttamente ai miei amori, hai perfettamente ragione!” e “Condivideresti con noi future mamme qualche bella ricetta?”.Non manca, ovviamente, chi non ritiene unacosì fondamentale sottolineando che qualche chilo non può essere certo un dramma. Un utente, infatti, commenta: “Stai finalmente per diventare mamma e tutto ciò che hai da dire riguarda l’aspetto fisico? Ma dai, mangiateli due spaghetti!”. Fortunatamente, però, un fan mette fine allo scambio di opinioni con una battuta davvero simpatica: “Allora è vero che i bambini li porta la cicogna!”.