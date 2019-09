Clandestino nascosto nel portapacchi! La scoperta choc dopo vacanze

Una, di rientro dalle vacanze in, scopre di aver viaggiato con unnascosto nel baule da tetto della vettura. A raccontarla quasi non ci si crede. Eppure è incredibilmente vera la disavventura che ha vissuto una coppia inglese di, nel Berkshire, al rientro da una vacanza in Francia. I due coniugi,, entrambi 57enni, hanno fatto la surreale scoperta soltanto dopo aver riposto in garage laa bordo della quale avevano viaggiato dafino a casa. Niente, prima di quel frangente, aveva lasciato intuire la presenza di uno sconosciuto nascosto nel baule da tetto della vettura.



A tu per tu con il manigoldo ci si è ritrovata dapprima la signora Fenton che, pertanto, ha lanciato l'allarme. La donna si era recata in box per scaricare le valigie dalla vettura quando ha notato "qualcosa di insolito" sbucare dal portapacchi. Ragionevolmente spaventata, ha cominciato ad urlare a scuarciagola, tanto da attirare l'attenzione del marito che, in quel momento, era intento in altre faccende. L'uomo si è precipitato di corsa nel garage e, insieme alla moglie, ha assisto ad una scena alquanto surreale.





"Ci sono voluti alcuni minuti prima di capire che si trattasse di un piede. – ha dichiarato il cinquantasettenne alle pagine del– Soltanto quando abbiamo visto spuntare una piccola mano scura, ci siamo accorti che si trattasse di un uomo". Preoccupati che fosse un ladro, i due coniugi hanno subito avvertito la polizia che, in un batter di ciglio, si è precipitata sul luogo della segnalazione."Lo sconosciuto ha cominciato a parlarci in tedesco e olandese – ha continuato il racconto il signor Fennon – Ha detto di essere salito a bordo del nostro baule a Calais, in Francia, ma ora non riusciva più ad uscirne perché era rimasto incastrato". Per uno scherzo del destino, infatti, lo. Gli agenti sono riusciti ad estrarlo forzando la chiusura dello stesso con un piede di porco. Una volta fuori, il ragazzo è stato subito ammanettato e sottoposto ad interrogatorio. Stando a quanto riferisce un portavoce della polizia, si tratterebbe di un17enne con provenienza dall'. Il ragazzo è indagato per reato di