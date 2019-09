Sono quella che è tutti i giorni! Beatrice Valli criticata per l’outfit di Venezia

Beatrice Valli viene attaccata duramente dagliper l’abito che ha indossato alla. La sua risposta, però, è da applausi., l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi diventata, è molto amata dal pubblico e non perde occasione per condividere con i suoi follower momenti davvero speciali.Così, recatasi aper la Mostra del Cinema, Beatrice incantacon la sua bellezza, ovviamente in compagnia del suo compagnoe dalla. Poco prima del famassimo red carpet, la tenera famigliola è stata fotografata all’arrivo a Venezia Lido in una mise piuttosto semplice. Beatrice indossava un tailleur pantalone grigio chiaro abbinato a un semplicissimo top color carne sotto la giacca e capelli tirati indietro. Bellissima ed elegante come sempre, è stata molto apprezzata ma anche tanto criticata, perché il look è stato definito da molti troppo semplice e non all’altezza di un contesto del genere.Tuttavia, la sua replica non si è fatta attendere ed è arrivata tramite le storie di Instagram. Le parole di Beatrice sono state molto chiare. A chi le ha detto che avrebbe potuto ostentare di più con un look più appariscente, l’ex corteggiatrice ha risposto che la semplicità a suo parere premia sempre e che a volte basta essere semplici per essere bellissime e perfette. “Non bisogna ostentare qualcosa che non si è, io sono questa”, ha, sottolineando che lei si è mostrata semplicemente per quella che è tutti i giorni, una persona semplice e che ha bisogno di poco per sentirsi bella.