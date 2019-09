In tv è sempre perfetta! Ma ecco Raffaella Carrà beccata di nascosto

La monumentale e insormontabileè una donna sensazionale. La ‘’ è infatti una delle donne italiane più famose nel mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. Icona della musica pop, e della tv nazionalpopolare dagli anni 70, è tornata in Rai con una trasmissione perfettamente in linea con il suo stile e il suo garbo.Durante la scorsa stagione televisiva è tornata su Raitre con ””, un programma salottiero di incontri e confessioni condito di volti noti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Un ritorno, aveva confidato lei stessa, ponderato, frutto di una lunga riflessione: ”Posso ancora dare qualcosa al mio pubblico?”.

Presentatrice, ballerina e attrice, Raffaella Carrà è sempre stata una donna fedele a se stessa, mai sopra le righe in quel suo modo di rapportarsi al suo pubblico e agli ospiti dei suoi salotti. Raffaella Carrà è anche una delle donne più belle dello spettacolo. Abituati a vederla sempre in televisione, vestita e truccata di tutto punto, è una sorpresa vederla vestire i panni comuni.

Nello scatto in questione Raffaella appare con i capelli legati in una coda, gli occhiali da sole in testa e il viso senza un filo di trucco. Durante le vacanze con l’amico Renato Zero è stata immortalata in tenuta casual, senza un filo di trucco, praticamente irriconoscibile.

La soubrette-icona bolognese e il cantante romano erano a passeggio per le strade cittadine quando l’obiettivo dei fotografi di Oggi li ha immortalati. Anche lei, come tutte le donne comuni del pianeta, oltre al lavoro si, “c’è di più” : una vita fatta di scarpe e abiti comodi e una pelle libera da ogni prodotto cosmetico.